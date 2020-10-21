Почти 40 рейсов задержано или отменено в аэропортах столицы
Почти 40 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
В частности, в Шереметьево пассажиры 15 рейсов не смогут отправиться в пункты назначения, а из Домодедово не вылетят 20 самолетов.
Кроме того, зарегистрированные на один из рейсов во Внуково вылетят позже положенного времени, еще два рейса в аэропорту отменены.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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