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Почти 40 рейсов задержано или отменено в аэропортах столицы
Фото: Пресс-служба Московского аэропорта Домодедово

Почти 40 рейсов задержано или отменено в аэропортах столицы

Юлия Захарова

Город

Почти 40 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

В частности, в Шереметьево пассажиры 15 рейсов не смогут отправиться в пункты назначения, а из Домодедово не вылетят 20 самолетов.

Кроме того, зарегистрированные на один из рейсов во Внуково вылетят позже положенного времени, еще два рейса в аэропорту отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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аэропортысамолетотмена и задержка рейсов
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