Ученые объяснили развитие агрессивной формы рака кожи

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Рак кожи может приводить к образованию вторичных опухолей и вызывать агрессивную форму заболевания. Причины такого явления раскрыли ученые Лондонского университета королевы Марии в Великобритании, результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

По данным специалистов, на границах первичной опухоли появляется субпопуляция клеток меланомы. Они формируют молекулу, которая соединяется с другой, а та, в свою очередь, приводит к активации белка Rho A. Он регулирует проникновение клеток рака в здоровые ткани.

Распространение меланомы по всему организму происходит из-за того, что она изначально появляется из клеток кожи меланоцитов, которые вырабатывают пигмент. Образованию этих клеток помогают клетки нервного гребня, которые способны мигрировать в человеческом организме и создавать различные структуры.

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