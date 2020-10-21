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«Колебания магнитного поля и снег»: москвичам рассказали о погоде 21 октября
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

«Колебания магнитного поля и снег»: москвичам рассказали о погоде 21 октября

Юлия Захарова

Город

Жителей столицы в среду, 21 октября, ждет облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

В частности, в первой половине дня будет господствовать антициклон, который позже сменится теплым атмосферным фронтом. Во второй половине дня может пройти снег с дождем.

— Днем воздух прогреется лишь до 3-5 градусов в столице и до 1-6 — по области. Ветер западного, юго-западного направления 5-10 метров в секунду, — отметили синоптики.

Также москвичей предупредили о колебаниях магнитного поля. В связи с этим некоторые граждане могут испытывать недомогание. Неблагоприятными подобные условия станут для лиц, страдающих заболеваниями сердца и сосудов, а также для здоровых людей, самочувствие которых ухудшится на фоне переутомления.

Метеорологи призвали беречь свое здоровье и принимать необходимые лекарства, чтобы облегчить боли. Другими возможными вариантами, помогающими улучшить самочувствие, являются прогулки на свежем воздухе и употребление настоек ромашки, валерианы или зеленого чая с имбирем и медом.

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