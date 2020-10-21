Назван способ обезопасить ручную кладь от коронавируса в самолете

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Директор английской сети прачечных и химчисток Деян Димитров дал советы пассажирам самолетов, как обезопасить ручную кладь от коронавируса на борту, передает британское издание Express.

Власти Великобритании предупредили граждан о том, что им стоит уменьшить количество ручной клади до минимума, а лучше вообще поместить все вещи в багаж. Все дело в том, что большинство пассажиров не могут обойтись без ручной клади во время полета.

— Возможно, тогда вам будет полезно взять с собой небольшой флакон дезинфицирующего спрея, чтобы использовать его для ручной клади, дорожного пледа или подушки, — пояснил Деян Димитров.

Кроме того, он отметил, что пассажирам нужно положить в сумку бутылочку объемом не более 100 миллилитров, чтобы с ней вам разрешили пройти на борт самолета. Жидкостью также можно отчистить столики и другие зоны отдыха.

Также эксперт посоветовал перед поездкой заранее постирать в горячей воде подушки и плед, которые пассажиры хотят взять с собой.

Димитров добавил, что коронавирус задерживается дольше на твердых поверхностях, поэтому необходимо тщательно почистить собственный чемодан, обрызгав его дезинфицирующим средством, при этом не смывая его. По словам специалиста, обработать стоит и ручки чемодана.

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