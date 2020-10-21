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Статус промышленного комплекса в Москве получили уже 58 предприятий
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Статус промышленного комплекса в Москве получили уже 58 предприятий

Виктория Родимкина

Город

В Москве статус промышленного комплекса был присвоен уже 58 предприятиям. Обладатели этого статуса получают доступ к ряду льгот.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин присвоил двум предприятиям обрабатывающей промышленности статус промышленного комплекса. Новый статус получили Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина и Московский машиностроительный завод «Вперед».

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, теперь эти предприятия в 2021 году смогут сэкономить более 104 миллионов рублей.

— Они смогут направить эти средства на развитие производства и решение иных первостепенных задач, — сказал заммэра.

Он отметил, что показатели производственной деятельности этих двух предприятий за последние 5 лет соответствовали требованиям.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров уточнил, что предприятиям сократят арендную плату и понизят налог на землю, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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