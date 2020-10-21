Кинокритик объяснил рост популярности документального кино в пандемию

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Специалисты киноиндустрии отметили, что во время пандемии появился спрос на документальное кино. О том, что смотрят зрители и почему для документалистики настало «золотое время», рассказал кинокритик Егор Москвитин, сообщает «МИР 24».

— В прошлом году один из самых скандальных телевизионных проектов — «Покидая Неверленд» на HBO — в первые дни показа посмотрели 2 миллиона человек. В первые 10 дней этого марта документальный сериал «Тайгер Кинг» посмотрели 40 миллионов человек, — сказал кинокритик.

Он отметил, что в условиях нахождения дома, когда коммуникация с миром прервана, значение истории обретает особый характер, потому что дает возможность узнать, как устроен этот мир. Также, по мнению эксперта, перед документальным кино стоит задача исследовать и осмыслить реальность, в которой живет весь мир.

Ранее сайт argumenti.ru опубликовал подборку самых популярных, просматриваемых и скачиваемых документальных фильмов, по данным специализированных порталов и онлайн-кинотеатров. В первую пятерку вошли: «Дом. История путешествия», «Сенна», «Земляне», «Океаны», «Наваждение».

Источник: mir24.tv

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