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«Это магия»: Энн Хэтэуэй показала превращение в героиню фильма «Ведьмы»
Хэтэуэй замужем за дизайнером ювелирных украшений Адамом Шульманом / Фото: www.instagram.com/annehathaway / Официальный аккаунт Энн Хэтэуэй в Instagram

«Это магия»: Энн Хэтэуэй показала превращение в героиню фильма «Ведьмы»

Юлия Захарова

Звезды

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй показала видео преображения в героиню нового фильма «Ведьмы». Ролик появился на личной странице звезды в Instagram.

На кадрах Хэтэуэй наносят грим, причем на ее лице оказывается сразу несколько слоев краски. Сначала голову и шею знаменитости покрывают синим цветом, затем — зеленым, постоянно подсушивая состав феном. После этого художники делают слепок, который ложится в основу образа персонажа.

В подписи актриса обратила внимание, что многие считают конечный результат магией. Однако на деле за образом героя стоит кропотливая работа съемочной группы.

— Все говорят, что это магия, — отметила Хэтэуэй.

Многих поклонников удивил многослойный грим, они предположили, что звезде неудобно носить его на лице. Некоторые добавили, что подобная маска может стать настоящим адом для клаустрофобов, однако в целом процесс подготовки Хэтэуэй к съемкам выглядит необычно.

«Дико, но захватывающе», «Восхитительно!», «Это действительно магия», — комментировали фолловеры видеозапись.

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