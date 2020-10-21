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Резидент технополиса «Москва» поставил в Египет приборы для обнаружения взрывчатки
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Резидент технополиса «Москва» поставил в Египет приборы для обнаружения взрывчатки

Виктория Родимкина

Город

Резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» компания «Диагностика-М» поставила в Египет приборы для обнаружения взрывчатки. Об этом сообщила пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, эти приборы уже используют в 30 странах мира. В Москве таким образом обеспечивают безопасность в метро, на стадионах и в аэропорту Шереметьево.

По словам главы департамента, в прошлом году столичное предприятие послало в Египет семь таких детекторов.

— Стоит отметить, что детекторы, произведенные резидентом особой экономической зоны, пользуются большой популярностью. Сейчас они работают в 30 странах мира, в их числе Мальдивы, Мексика, Чехия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Китай, Италия и Великобритания, — уточнил Александр Прохоров.

Приборы могут подключаться к гаджетам, что позволяет дистанционно ими управлять.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев добавил, что в РФ производством подобной продукции занимаются около пяти предприятий.

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взрывчаткаЕгипеттехнополис «Москва»
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