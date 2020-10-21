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Пассажир снял на видео «Киркорова», раздающего маски на станции МЦД
Фото: youtube.com/aura.by

Пассажир снял на видео «Киркорова», раздающего маски на станции МЦД

Виктория Федотова

Курьезы

В Сети появился ролик, снятый пассажиром на станции Нахабино Московских центральных диаметров. На кадрах видно, что на входе стоит высокий мужчина в ярком костюме, очках и раздает маски. Он очень похож на российского певца Филиппа Киркорова.

— На станции Нахабино был замечен Филипп Киркоров. Раздает маски! Кому надо — успевайте. Кто знает, он тоже живет у нас где-то в Новой Риге? — значится в подписи к видео.

Автор ролика отмечает, что ехал, как обычно, на работу и вдруг увидел «Киркорова».

В комментариях к ролику в Instagram пользователи пошутили, что «Киркоров» — их сосед.

«Это не секрет, что Киркоров живет в Новой Риге на набережной»; «Да, у него квартирка в Пойме»; «Он же из Путилкова», — написали они.

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Филипп Киркоровмедицинская маскавидео
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