Омбудсмен Москвы рассказала о состоянии девочки, оставленной матерью незнакомцу

Фото: facebook.com/OlgaYaroslavskayaDetskiyOmbudsmenMoskvi

Россия, Москва, Рязанский проспект, 75к2 Карта всех событий

Жизни и здоровью годовалой девочки, которую мать оставила незнакомцу в переходе столичного метро, ничего не угрожает. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в среду, 21 октября.

Ранее сообщалось, что 29-летняя женщина оставила свою спящую в коляске дочь незнакомому человеку без определенного места жительства в переходе станции метро «Рязанский проспект».

По словам Ольги Ярославской, на данный момент идет совместная работа с правоохранительными органами и следственным комитетом. Женщина из Подмосковья приехала в столицу просить помощи у родственников своего гражданского мужа. Ей предъявили обвинения по факту случившегося инцидента в метро.

— Сейчас женщине предъявили обвинения. Ребенок жив, его жизни и здоровью ничего не угрожает, — сказала омбудсмен.

Она добавила, что девочка находится в больнице под присмотром медиков.

Полиция нашла ребенка по заявлению от сестры девочки по отцу. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура Москвы обратилась в суд с требованием лишить женщину родительских прав.

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