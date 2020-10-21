Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Омбудсмен Москвы рассказала о состоянии девочки, оставленной матерью незнакомцу
Фото: facebook.com/OlgaYaroslavskayaDetskiyOmbudsmenMoskvi

Омбудсмен Москвы рассказала о состоянии девочки, оставленной матерью незнакомцу

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Рязанский проспект, 75к2Карта всех событий

Жизни и здоровью годовалой девочки, которую мать оставила незнакомцу в переходе столичного метро, ничего не угрожает. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в среду, 21 октября.

Ранее сообщалось, что 29-летняя женщина оставила свою спящую в коляске дочь незнакомому человеку без определенного места жительства в переходе станции метро «Рязанский проспект».

По словам Ольги Ярославской, на данный момент идет совместная работа с правоохранительными органами и следственным комитетом. Женщина из Подмосковья приехала в столицу просить помощи у родственников своего гражданского мужа. Ей предъявили обвинения по факту случившегося инцидента в метро.

— Сейчас женщине предъявили обвинения. Ребенок жив, его жизни и здоровью ничего не угрожает, — сказала омбудсмен.

Она добавила, что девочка находится в больнице под присмотром медиков.

Полиция нашла ребенка по заявлению от сестры девочки по отцу. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура Москвы обратилась в суд с требованием лишить женщину родительских прав.

Читайте также: СМИ: Тело десятиклассника нашли на юго-западе Москвы

Омбудсмен Москвыребеноксостояние здоровья
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Такая вот PISA

Никита Миронов  
Никита Миронов  

От чего на самом деле умер Пушкин

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Астероид готов вмешаться в президентские выборы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не всякая русофобия одинаково вредна

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

В случае войны у Украины шансов нет

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Что будет с ценами на жилье

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Готов ли ты умереть за свою веру

Все мнения
О проекте