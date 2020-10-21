Сергей Собянин открыл движение по проспекту Генерала Дорохова в Москве

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, проспект Генерала Дорохова Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по третьему завершающему участку новой вылетной магистрали Москвы — проспекту Генерала Дорохова. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 21 октября.

Уточняется, что движение было открыто от Минской улицы до Третьего транспортного кольца.

— Большое событие в Москве! Построен один из крупнейших за последнее время в Москве дорожных объектов: еще одна вылетая магистраль — дублер Кутузовского проспекта, Мичуринского проспекта и Можайки, — сказал Сергей Собянин.

Он отметил, что после ввода этой магистрали ситуация на дорогах в этом районе должна улучшиться. Глава города уточнил, что весь проект вылетной магистрали реализовывался в Москве на протяжении пяти лет. В среду, добавил мэр, был открыт последний этап — до Третьего транспортного кольца.

Новая магистраль состоит из 10 километров основного хода. Всего в нее входят около 23 километров дорог и 25 искусственных сооружений: мостов, тоннелей, переходов.

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