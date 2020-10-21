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Названы самые частые нарушения на транспорте в связи с COVID-19
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Названы самые частые нарушения на транспорте в связи с COVID-19

Евгения Звощик

Общество

Специалисты Ространснадзора в ходе проверок в связи с пандемией коронавируса выявили, что чаще всего в общественном транспорте не соблюдаются меры социального дистанцирования. Также у пассажиров не измеряется температура, у некоторых людей нет средств индивидуальной защиты. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства в среду, 21 октября.

Отмечается, что в период с 12 по 15 октября было проведено более 900 проверок объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств по соблюдению мер против COVID. В частности, инспекторы контролируют наличие у пассажиров и сотрудников масок и перчаток.

— Также отсутствует информация о дате и времени санобработки автовокзалов, автостанций, транспортных средств. В ряде случаев не приняты меры для минимизации продажи билетов за наличные — транспорт не оснащен системой автоматизированной оплаты проезда, — указано в сообщении.

Кроме того, на объектах железнодорожного транспорта было выявлено отсутствие разметки социальной дистанции в 1,5–2 метра, а в вагонах не информируют пассажиров о мерах профилактики. В свою очередь на авиатранспорте в основном пренебрегают методическими рекомендациями члены летного и кабинного экипажей, а также обслуживающий персонал, сообщается на сайте Ространснадзора.

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