Дельфийские игры пройдут в ноябре онлайн

Московская команда победила на Дельфийских играх в Волгограде в 2019 году / Фото: Предоставлено пресс-службой Московского дома творчества

Дельфийские игры 2020 года, которые должны были пройти в Омске, не отменены, а пройдут в дистанционном формате, сообщила пресс-служба Национального дельфийского совета России. Ранее в СМИ появились сообщения об отмене мероприятия.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, на данный момент свою готовность участвовать в мероприятии дистанционно подтвердили делегации 61 субъекта РФ.

Дельфийские игры — соревнования среди молодых деятелей искусства. Они проводятся каждый год в 50 номинациях. Организаторами Игр в России выступает Национальный дельфийский совет России при поддержке правительства РФ.

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