Дельфийские игры пройдут в ноябре онлайн
Дельфийские игры 2020 года, которые должны были пройти в Омске, не отменены, а пройдут в дистанционном формате, сообщила пресс-служба Национального дельфийского совета России. Ранее в СМИ появились сообщения об отмене мероприятия.
Как отмечается в сообщении пресс-службы, на данный момент свою готовность участвовать в мероприятии дистанционно подтвердили делегации 61 субъекта РФ.
Дельфийские игры — соревнования среди молодых деятелей искусства. Они проводятся каждый год в 50 номинациях. Организаторами Игр в России выступает Национальный дельфийский совет России при поддержке правительства РФ.
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