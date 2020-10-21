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Захватчик заложников в Банке Грузии будет ждать требуемые деньги в течение 2 часов
Фото: youtube.com / Мир 24

Захватчик заложников в Банке Грузии будет ждать требуемые деньги в течение 2 часов

Евгения Звощик

Происшествия

Неизвестный, захвативший заложников в филиале Банка Грузии в Зугдиди, дал правоохранителям два часа для выполнения его условий. В частности, он потребовал вывести спецназ с прилегающей территории и предоставить ему 500 тысяч долларов. Об этом сообщил один из заложников в разговоре с телекомпанией «Мтавари».

Ранее сообщалось, что в Банке Грузии города Зугдиди неизвестный захватил заложников. По предварительной информации, у злоумышленника, помимо огнестрельного оружия, также есть граната.

Видео: Telegram-канал «RT на русском»

По данным грузинских СМИ, пожилым людям разрешили покинуть филиал банка. Еще несколько заложников смогли убежать из здания банка через крышу и пожарную лестницу. Уточняется, что один заложник успел нажать на кнопку SOS, после чего на место инцидента прибыла полиция.

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Грузиябанкзаложники
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