Захватчик заложников в Банке Грузии будет ждать требуемые деньги в течение 2 часов

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Неизвестный, захвативший заложников в филиале Банка Грузии в Зугдиди, дал правоохранителям два часа для выполнения его условий. В частности, он потребовал вывести спецназ с прилегающей территории и предоставить ему 500 тысяч долларов. Об этом сообщил один из заложников в разговоре с телекомпанией «Мтавари».

Ранее сообщалось, что в Банке Грузии города Зугдиди неизвестный захватил заложников. По предварительной информации, у злоумышленника, помимо огнестрельного оружия, также есть граната.

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По данным грузинских СМИ, пожилым людям разрешили покинуть филиал банка. Еще несколько заложников смогли убежать из здания банка через крышу и пожарную лестницу. Уточняется, что один заложник успел нажать на кнопку SOS, после чего на место инцидента прибыла полиция.

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