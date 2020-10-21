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Жителям Подмосковья выплатили более 4,5 миллиарда рублей пособий по безработице
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Жителям Подмосковья выплатили более 4,5 миллиарда рублей пособий по безработице

Оксана Васильева

Экономика

Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская сообщила, что с начала пандемии количество официально безработных жителей региона увеличилось в шесть раз — на сегодняшний день этот статус имеют 150 тысяч человек, передает «Радио 1».

— С начала пандемии мы выплатили уже 4,6 миллиарда рублей в качестве пособия по безработице. И с апреля по октябрь уровень безработицы у нас возрос в шесть раз. Это 150 тысяч безработных. Конечно, увеличение численности вызвало необходимость дополнительного финансирования, — сказала министр.

Она отметила, что средства на пособия поступают из федерального бюджета. Все пособия по безработице, включая сентябрьские, уже выплачены в полном объеме, а небольшие задержки возможны только из-за рассмотрения возросшего количества заявлений жителей.

Ранее ФАН писало, что экономист Василий Колташов предрек сокращение рабочих мест в четырех отраслях экономики, где может начаться автоматизация процессов: это промышленность, транспорт, строительство и погрузочно-разгрузочные услуги. Экономист считает, что для создания новых рабочих мест необходимо ввести 30-часовую рабочую неделю.

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Подмосковьерабочие меставыплата пособий
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