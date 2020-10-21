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Путин озвучил ключевой посыл в работе бизнеса во время пандемии
Фото:kremlin.ru / Администрация президента России

Путин озвучил ключевой посыл в работе бизнеса во время пандемии

Евгения Звощик

Общество

Ключевым посылом в работе бизнеса и государства в период пандемии коронавируса всегда должна быть защита жизни и здоровья граждан России. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в среду, 21 октября.

— В центре внимания всегда должна быть защита жизни и здоровья наших людей, это абсолютно ключевой посыл, из которого выстраивается наша работа в период эпидемии, — пояснил глава государства.

Кроме того, он отметил, что в такой сложный период важна слаженная работа бизнеса, государства и общественных организаций, передает РИА Новости.

Ранее Путин допустил появление новых проблем в мировой экономике из-за пандемии.

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