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Путин допустил появление новых проблем в мировой экономике из-за пандемии
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Путин допустил появление новых проблем в мировой экономике из-за пандемии

Евгения Звощик

Экономика

Процессы восстановления мировой экономики на фоне пандемии нового типа коронавируса еще неустойчивы, она еще может столкнуться с острыми проблемами. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в среду, 21 октября.

По словам главы государства, эпидемиологическая обстановка на данный момент сложная.

— В России и во многих других странах растет число заболевших коронавирусом, а в ряде государств снова объявлен так называемый локдаун, когда предприятия, компании приостанавливают свою деятельность или переходят в массовом порядке на удаленный режим работы, — пояснил российский лидер.

Он отметил, что в странах вводятся вынужденные ограничения в быту и повседневной жизни людей, что сказывается на работе целых секторов экономики, передает РИА Новости.

Ранее в Кремле заявили, что не обсуждают введение локдауна и режима нерабочих дней.

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