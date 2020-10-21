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Песков оценил уничтожение российских аппаратов ИВЛ в США
Фото: youtube.com/TASS

Песков оценил уничтожение российских аппаратов ИВЛ в США

Ростислав Зубков

Внешняя политика

В мае 2020 года, когда ситуация с коронавирусом во всем мире была напряженной, Россия помогла Соединенным Штатам, сделав поставку аппаратов ИВЛ. То, что американцы их утилизировали, Москву уже не волнует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Все, что было в силах и в технологических и технических возможностях России, она сделала для того, чтобы такую помощь направить, — приводит РИА Новости его слова.

На сегодняшний день отказ американских коллег от использования предоставленных им ресурсов — не дело российской стороны, добавил представитель Кремля.

Напомним, речь идет о партии аппаратов ИВЛ от компании «Авента-М», которая была поставлена в Америку из РФ в апреле 2020 года в качестве гуманитарной помощи. Заказ был выполнен после того, как об этом договорились президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп. При этом в МИД отмечали, что половину груза оплатил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), еще половину — Вашингтон.

В октябре стало известно, что, по сути, оборудование «выбросили на помойку». По словам представителя Агентства по чрезвычайным ситуациям США (FEMA), это было сделано в соответствии с требованиями Администрации общих служб США (GSA) и Агентства по охране окружающей среды (EPA) по «утилизации опасных отходов».

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СШАДмитрий Песковискусственная вентиляция легких (ИВЛ)
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