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Борис Корчевников показал последнее фото умершего протоиерея Дмитрия Смирнова
Фото: YouTube.com / Мультиблог протоиерея Димитрия Смирнова

Борис Корчевников показал последнее фото умершего протоиерея Дмитрия Смирнова

Вероника Кузьминова

Звезды

Телеведущий Борис Корчевников показал снимок протоиерея Дмитрия Смирнова, который скончался накануне. Фотографию священника ведущий программы «Судьба человека» опубликовал в своем Instagram-аккаунте в среду, 21 октября.

На снимке Смирнов сидит в инвалидной коляске в церкви. Фото сделано недавно — на заднем плане видны люди в масках, которые ставят свечки у иконы.

— Последнее, — подписал фотографию Корчевников.

О смерти Дмитрия Смирнова стало известно в среду, 21 октября. Священнослужителю было 69 лет.

СПРАВКА «ВМ»

Дмитрий Николаевич Смирнов был российским священнослужителем, настоятелем храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской и еще семи церквей в Москве и Подмосковье. С 2011-го по 2013-й возглавлял синодальный отдел Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. Также с 2011-го и до 2020-го был председателем патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Был освобожден от должности по состоянию здоровья, но остался почетным председателем комиссии.

Помимо этого, Смирнов в свое время основал православное движение «Отдельный дивизион», участники которого отстаивают семейные ценности и борются с ювенальной юстицией и абортами.

Смирнов приобрел широкую известность не только своей активной миссионерской и катехизаторской работой, но и резкими высказываниями в адрес современных российских либералов.

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