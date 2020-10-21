Борис Корчевников показал последнее фото умершего протоиерея Дмитрия Смирнова
Телеведущий Борис Корчевников показал снимок протоиерея Дмитрия Смирнова, который скончался накануне. Фотографию священника ведущий программы «Судьба человека» опубликовал в своем Instagram-аккаунте в среду, 21 октября.
На снимке Смирнов сидит в инвалидной коляске в церкви. Фото сделано недавно — на заднем плане видны люди в масках, которые ставят свечки у иконы.
— Последнее, — подписал фотографию Корчевников.
О смерти Дмитрия Смирнова стало известно в среду, 21 октября. Священнослужителю было 69 лет.
СПРАВКА «ВМ»
Дмитрий Николаевич Смирнов был российским священнослужителем, настоятелем храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской и еще семи церквей в Москве и Подмосковье. С 2011-го по 2013-й возглавлял синодальный отдел Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. Также с 2011-го и до 2020-го был председателем патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Был освобожден от должности по состоянию здоровья, но остался почетным председателем комиссии.
Помимо этого, Смирнов в свое время основал православное движение «Отдельный дивизион», участники которого отстаивают семейные ценности и борются с ювенальной юстицией и абортами.
Смирнов приобрел широкую известность не только своей активной миссионерской и катехизаторской работой, но и резкими высказываниями в адрес современных российских либералов.
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