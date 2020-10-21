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Курсы доллара и евро снизились на Мосбирже
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Курсы доллара и евро снизились на Мосбирже

Евгения Звощик

Экономика

Средневзвешенный курс доллара расчетами «завтра» на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи снизился на 71,13 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 19:00 по московскому времени в среду, 21 октября.

Таким образом курс доллара составил 76,98 рубля. В свою очередь, средневзвешенный курс евро расчетами «завтра» снизился на 53,40 копейки и достиг показателя 91,29 рубля.

Ранее эксперт рассказал, когда евро будет по 100 рублей.

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