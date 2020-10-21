Захвативший заложников в банке Грузии освободил еще трех человек

Фото: Telegram-канал «RT на русском»

Мужчина, захвативший заложников в банке Грузии в городе Зугдиди, освободил трех женщин. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД страны в среду, 21 октября.

По информации телекомпании «Мтавари архи», была освобождена одна из заложниц.

Ранее сообщалось, что в банке Грузии города Зугдиди неизвестный захватил заложников. Всего в здании банка заперты около 19 человек. По предварительной информации, у злоумышленника помимо огнестрельного оружия также есть граната.

Видео: Telegram-канал «RT на русском»

По данным грузинских СМИ, пожилым людям разрешили покинуть филиал банка. Еще несколько заложников смогли убежать из здания банка через крышу и пожарную лестницу. Уточняется, что один заложник успел нажать на кнопку SOS, после чего на место инцидента прибыла полиция.

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