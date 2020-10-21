Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Захвативший заложников в банке Грузии освободил еще трех человек
Фото: Telegram-канал «RT на русском»

Захвативший заложников в банке Грузии освободил еще трех человек

Евгения Звощик

Происшествия

Мужчина, захвативший заложников в банке Грузии в городе Зугдиди, освободил трех женщин. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД страны в среду, 21 октября.

По информации телекомпании «Мтавари архи», была освобождена одна из заложниц.

Ранее сообщалось, что в банке Грузии города Зугдиди неизвестный захватил заложников. Всего в здании банка заперты около 19 человек. По предварительной информации, у злоумышленника помимо огнестрельного оружия также есть граната.

Видео: Telegram-канал «RT на русском»

По данным грузинских СМИ, пожилым людям разрешили покинуть филиал банка. Еще несколько заложников смогли убежать из здания банка через крышу и пожарную лестницу. Уточняется, что один заложник успел нажать на кнопку SOS, после чего на место инцидента прибыла полиция.

Читайте также: Захватчик заложников в Банке Грузии будет ждать требуемые деньги в течение 2 часов

ГрузияМВДзаложники
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Илья Уманский
Илья Уманский

Путешествий много не бывает

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Климат любви не помеха

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Самая сексуальная мужская профессия

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Зачем рубль уходит в цифру

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Такая вот PISA

Никита Миронов  
Никита Миронов  

От чего на самом деле умер Пушкин

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Астероид готов вмешаться в президентские выборы

Все мнения
О проекте