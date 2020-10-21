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Российская система получения кислорода снова вышла из строя на МКС
Фото: pixabay.com

Российская система получения кислорода снова вышла из строя на МКС

Кирилл Николаев

Общество

Российская система получения кислорода «Электрон-ВМ» вновь вышла из строя на Международной космической станции (МКС). Об этом следует из переговоров, которые транслирует NASA в среду, 21 октября.

В настоящее время специалисты пытаются решить эту проблему, сообщает РИА Новости.

Ранее система уже выходила из строя 14 и 19 октября, однако ее работа была восстановлена. На данный момент на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты NASA Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.

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