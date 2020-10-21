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Еще 66 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Еще 66 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Юлия Захарова

Общество

Еще 66 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Москве за сутки. Об этом в среду, 21 октября, сообщает Оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с заболевание в столице.

В ведомстве напомнили, что при возникновении симптомов ОРВИ гражданам следует оставаться дома и вызвать медика. Жителей столицы призвали беречь свою жизнь и здоровье окружающих.

Напомним, по состоянию на 21 октября в Москве зафиксировано 377 017 случаев заражения COVID-19. За 24 часа число новых пациентов возросло почти на 4,4 тысячи.

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