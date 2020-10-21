Коронавирус выявили у 4389 человек за сутки в Москве

Фото: mos.ru/Евгений Самарин

В Москве за сутки выявили 4389 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил столичный оперативный штаб в среду, 21 октября, в Telegram-канале.

В столице число выявленных пациентов с COVID-19 увеличилось до 377 017.

За 24 часа на территории России было выявлено 15 700 новых случаев инфекции. Больше всего пациентов с коронавирусом зафиксировали в столице, Санкт-Петербурге и Московской области.

Ранее сообщалось, что в Москве выздоровели от инфекции уже 279 973 человека.

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