Коронавирус выявили у 4389 человек за сутки в Москве
В Москве за сутки выявили 4389 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил столичный оперативный штаб в среду, 21 октября, в Telegram-канале.
В столице число выявленных пациентов с COVID-19 увеличилось до 377 017.
За 24 часа на территории России было выявлено 15 700 новых случаев инфекции. Больше всего пациентов с коронавирусом зафиксировали в столице, Санкт-Петербурге и Московской области.
Ранее сообщалось, что в Москве выздоровели от инфекции уже 279 973 человека.
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