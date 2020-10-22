Нарушения санитарных мер выявили в фитнес-клубе на севере Москвы

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Фитнес-клуб «Зебра» на севере Москвы могут закрыть на срок до 90 суток из-за нарушения мер безопасности на фоне обострения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

— В ходе проверки выявлены нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, — отметили в ведомстве.

Как уточняется, в помещениях, площадь которых составляет шесть тысяч квадратных метров, имеется всего два устройства для обеззараживания воздуха. Руководство клуба не организовало контроль посетителей на входе, часть людей в перерывах между тренировками не соблюдали масочный режим.

Также в фитнес-клубе не проверялось проведение дезинфекционных работ, в залах для тренировок не были установлены санитайзеры.

Должностным лицам грозит административное наказание в виде штрафа или приостановления деятельности объекта на срок до 90 суток. Материалы проверки намерены передать в суд, говорится на официальном сайте Роспотребнадзора.

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