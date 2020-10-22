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Роспотребнадзор не выявил следов коронавируса в продуктах питания

Роспотребнадзор не выявил следов коронавируса в продуктах питания

Юлия Захарова

Общество

Проверенные Роспотребнадзором продукты питания не содержат образцов коронавирусной инфекции. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.

— Роспотребнадзор продолжает мониторинг по обследованию объектов окружающей среды на наличие вируса SARS-CoV-2. Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено, — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Специалисты подчеркнули, что следы инфекции были выявлены только в 170 смывах с поверхностей в медорганизациях из 135 тысяч исследованных, также вирус обнаружили в объектах транспорта и торговли. Общая же доля положительных находок составляет 0,13 процента от числа проведенных проб.

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