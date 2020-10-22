Тарифы на домашний интернет предложили временно заморозить в России

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В России следует заморозить тарифы на услуги домашнего интернета до 1 июля 2021 года. С таким предложением депутат Госдумы Евгений Федоров обратился к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву, пишет RT.

По словам парламентария, спрос на доступное подключение к Сети закономерно вырос после того, как из-за пандемии коронавируса работодатели были вынуждены перевести существенную часть сотрудников на удаленку. В этих условиях, как утверждают операторы фиксированной связи, тарифы на их услуги могут вырасти по меньшей мере на 10-20 процентов в следующем году .

Законодатель полагает, что граждане и так уже пострадали от экономических проблем, которые принесло обострение ситуации с COVID-19.

— В связи с этим прошу вас совместно с представителями рынка услуг связи рассмотреть возможность заморозить тарифы на домашний интернет в России, наличие которого стало для многих рабочей необходимостью, до 1 июля 2021 года, — приводятся слова Федорова в тексте его обращения.

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