Мировые цены на нефть упали на фоне опасений вокруг спроса на топливо

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Утром в четверг, 22 октября, мировые цены на нефть снижаются на фоне неясных перспектив спроса на сырье. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 07:53 по московскому времени декабрьские фьючерсы Brent дешевели на 0,65 процента — до 41,46 доллара за баррель. В это же время фьючерсы WTI с поставкой в декабре падали на 0,75 процента — до 39,73 доллара за баррель.

Обвал нефтяных котировок связан с пессимизмом игроков вокруг туманных перспектив восстановления спроса на черное золото. В среду, 21 октября, американские власти информировали, что запасы нефти в США сократились на 0,2 процента — до 488,1 миллиона баррелей. Наряду с этим аналитики заявили о «неожиданном» росте спроса на бензин — на 0,8 процента, до 227 миллионов баррелей. Ожидалось, что спрос упадет на 1,8 процента.

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