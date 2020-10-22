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Более 40 человек с коронавирусом поступили во Вторую инфекционную больницу
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Более 40 человек с коронавирусом поступили во Вторую инфекционную больницу

Виктория Родимкина

Здоровье
Россия, Москва, 8-я улица Соколиной Горы, 15Карта всех событий

В Москве в Инфекционную клиническую больницу № 2 за сутки поступили 42 человека с коронавирусом. Об этом сообщила главный врач медучреждения Светлана Краснова на своей странице в соцсети Facebook в четверг, 22 октября.

По словам медика, в больнице на лечении находятся 945 человек, из них 477 пациентов с коронавирусом. На искусственной вентиляции легких лежат 4 человека.

Светлана Краснова также сообщила, что всего за сутки поступил 91 человек. Из больницы за 24 часа выписали 99 человек, 33 из них — после излечения от COVID-19.

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