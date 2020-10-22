Число находящихся на карантине школ в России уменьшилось
В России количество средних общеобразовательных учреждений, ушедших на карантин по коронавирусу, сократилось до 122. Об этом Министерство просвещения РФ сообщило в четверг утром, 22 октября.
В среду поступала информация о том, что ограничения действуют в 124 школах.
За последние сутки ситуация немного улучшилась.
— Всего в 122 школах в 38 регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19, — указано в Telegram-канале ведомства.
Вышеуказанный показатель — это 0,31 процента от общего числа школ в стране.
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