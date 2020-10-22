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Почти 16 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Почти 16 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки

Ростислав Зубков

Общество

За минувшие сутки в России выявили 15 971 случай коронавируса, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в четверг, 22 октября.

Среди регионов лидерами по числу новых заболевших оказались Москва (4413), Петербург (697) и Подмосковье (462).

Жертвами инфекции стали еще 290 человек, 11 428 — излечились.

С начала пандемии в РФ было выявлено 1 463 306 случаев заражения коронавирусом. При этом 1 107 988 пациентов переболели и выздоровели, 25 242 — умерли.

Ранее директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург сравнил эффективность лекарств и вакцины от COVID-19.

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