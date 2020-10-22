Минобороны Турции подтвердило проведение испытаний российских С-400

Фото: официальный сайт Минобороны РФ

Анкара испытала купленные у России зенитно-ракетные комплексы С-400 в рамках программы закупок, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

— В рамках каждого контракта по закупке продукции оборонной промышленности включены испытания, — пояснил он в эфире NTV.

Тестирование вооружения глава турецкого Минобороны назвал «технической деятельностью».

Ранее Турция выпустила международное оповещение НАВТЕКС (Navtex), в котором анонсировала проведение артиллерийских учений в районе черноморского города Синоп с 13-го по 17 октября. По предварительным данным, испытания российских С-400 прошли успешно.

Video reportedly portraying the test launch of #Turkey’s S-400 System in Sinop. pic.twitter.com/d5Foc0K9aI — Aurora Intel (@AuroraIntel) October 16, 2020

Напомним, что поставки современных российских систем ПВО С-400, из-за которых возник кризис в отношениях Турции с США, начались в июле 2019 года. Ранее турецкая армия перебросила российские ЗРК С-400 в Самсун.

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