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Минобороны Турции подтвердило проведение испытаний российских С-400
Фото: официальный сайт Минобороны РФ

Минобороны Турции подтвердило проведение испытаний российских С-400

Ростислав Зубков

Армия

Анкара испытала купленные у России зенитно-ракетные комплексы С-400 в рамках программы закупок, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

— В рамках каждого контракта по закупке продукции оборонной промышленности включены испытания, — пояснил он в эфире NTV.

Тестирование вооружения глава турецкого Минобороны назвал «технической деятельностью».

Ранее Турция выпустила международное оповещение НАВТЕКС (Navtex), в котором анонсировала проведение артиллерийских учений в районе черноморского города Синоп с 13-го по 17 октября. По предварительным данным, испытания российских С-400 прошли успешно.

Напомним, что поставки современных российских систем ПВО С-400, из-за которых возник кризис в отношениях Турции с США, начались в июле 2019 года. Ранее турецкая армия перебросила российские ЗРК С-400 в Самсун.

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ТурцияС-400Россия
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