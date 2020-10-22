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Поезда не будут останавливаться на станциях Коптево и Балтийская МЦК 24 октября
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Поезда не будут останавливаться на станциях Коптево и Балтийская МЦК 24 октября

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Северный административный округ, район КоптевоКарта всех событий

Поезда будут проезжать без остановки станции Коптево и Балтийская Московского центрального кольца (МЦК) 24 октября. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале в четверг, 22 октября.

Уточняется, что такое решение было принято в связи со строительством участка Северо-Восточной хорды. Так, поезда, которые следуют от Ботанического сада до Зорге, не будут останавливаться на двух станциях в субботу.

— Чтобы добраться до указанных остановочных пунктов, необходимо воспользоваться станцией Стрешнево, а чтобы уехать с них — станцией Лихоборы, — уточнили в сообщении.

На этой станции пассажиры смогут пересесть в поезд, следующий в обратном направлении, и добраться до нужной им станции.

Ранее поезда МЦК следовали без остановок на ряде станций от Белокаменной до Зорге.

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северо-восточная хордаКоптевоМЦК
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