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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ушел на самоизоляцию
Фото: Пресс-служба Госдумы

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ушел на самоизоляцию

Ростислав Зубков

Общество

Коронавирус обнаружен у одного из членов семьи министра здравоохранения России Михаила Мурашко. В целях безопасности он самоизолируется, сообщил его помощник Алексей Кузнецов в четверг, 22 октября.

— В ближайшее время будет работать удаленно. Министр чувствует себя хорошо, — приводит РИА Новости его слова.

Он уточнил, что пока на мероприятиях главу Минздрава будет представлять первый заместитель руководителя ведомства Игорь Каграманян.

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