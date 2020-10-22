СК выяснит, кто сообщил о перебоях с кислородом в больнице Ростова-на-Дону

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Прокуратура и Следственный комитет выяснят, кто распространил информацию о том, что группа пациентов ростовской больницы якобы задохнулась. Об этом власти Ростова-на-Дону сообщили в четверг, 22 октября.

— Проверкой занимаются прокуратура, Следственный комитет, ждем результатов проверки — нашей и их, — заявил представитель управления здравоохранения города в разговоре с РИА Новости.

Отмечается также, что следствие устанавливает, кто распространил данную информацию и действительно ли существовали проблемы с поставками кислорода.

Напомним, в среду, 21 октября, в СМИ начали распространяться слухи о том, что 13 пациентов городской больницы № 20 Ростова-на-Дону задохнулись во время паузы в снабжении медицинским кислородом. Власти города опровергли эти сведения, однако областной росздравнадзор и горздрав инициировали проверки. Сроки расследования зависят в том числе от патологоанатомического вскрытия скончавшихся.

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