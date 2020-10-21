Ростовские власти опровергли слухи о смерти пациентов из-за сбоя с кислородом

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Денис Гришкин

ЧП с поставкой кислорода в больнице № 20 Ростова-на-Дону в последнее время не происходило. Об этом заместитель главы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова заявила в среду, 21 октября, на фоне слухов о смерти группы пациентов медучреждения от нехватки кислорода.

Ранее СМИ написали о гибели 13 человек, находившихся на лечении в вышеуказанной больнице. Утверждалось, что они якобы задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. По данному факту была организована проверка, проведение которой поручил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В свою очередь Кожухова заверила, что никаких аварийных ситуаций, которые могли бы привести к подобному исходу, в последние дни не происходило, несмотря на наплыв пациентов с COVID-19.

— На сегодняшний день предписаний о ненадлежащем лечении пациентов в этом и других госпиталях администрация не располагает, — заключила замглавы администрации Ростова-на-Дону в разговоре с РИА Новости.

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