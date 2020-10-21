В Ростове-на-Дону проверят данные о смерти пациентов с COVID-19 на ИВЛ
Официальные лица проверят причину смерти группы пациентов в одной из больниц Ростова-на-Дону. Об этом в среду, 21 октября, заявили в территориальном органе Росздравнадзора по Ростовской области.
Провести проверку поручил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Речь идет о 13 зараженных коронавирусом пациентах, которым, по данным СМИ, «не хватило кислорода».
Ранее в Сети появилась информация, что несколько пациентов ростовской городской больницы № 20 якобы задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом.
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