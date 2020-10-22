Певец T-killah назвал истинную причину разрыва Бузовой и Тарасова

Фото: youtube.com/Super

Российский музыкант Александр Тарасов, выступающий под псевдонимом T-killah, назвал причину расставания певицы Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова.

На вопрос журналистки Алены Жигаловой, в чем была истинная причина развода двух знаменитостей, Тарасов предположил, что причина была на бытовом уровне.

— Мне кажется, это на бытовом уровне: у одного были одни ожидания — он хотел чего-то более семейного, а Оля, как мы видим, очень нацелена на дальнейшие достижения. Дима, в частности, стал подозревать какие-то моменты... Они разошлись, я понял, что мне надо остаться с Димой, — отметил певец.

По его словам, после этого о нем ходили нелицеприятные слухи, которые исходили от Ольги и ее семьи. Он понял, что ему с Ольгой не по пути. Между ними никогда не было романа, максимум — легкий поцелуй на съемках клипа.

— Она не то что обидела — просто я понял, что наши жизненные принципы с Димой больше схожи. Ирать на два фронта, как наш шоубиз, я не хотел. Тут нужно было выбирать, — объяснил певец.

По словам Тарасова, он многое потерял из-за своего выбора, потому что мог делать совместные коллаборации с Бузовой. Видео опубликовано на YouTube.

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