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Сечин прокомментировал санкции Вашингтона и Европейского союза
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Сечин прокомментировал санкции Вашингтона и Европейского союза

Евгения Звощик

Внешняя политика

Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что санкции Соединенных Штатов Америки и Европейского союза становятся безосновательными. Такое мнение он выразил в четверг, 22 октября, во время выступления на Евразийском экономическом форуме.

— За последние годы инструменты санкционного давления, используемые США и ЕС, перешли на качественно новый уровень: теперь не требуется какого-либо обоснования для введения санкций — они могут быть введены практически в любой момент против любой компании или даже физического лица, — обратил внимание Сечин.

Он пояснил, что санкционная тематика «мешает и будет мешать восстановлению рынков и мировой экономики». В качестве примера Сечин привел давление на компании, занимающиеся строительством газопровода «Северный поток — 2», который был включен в закон об оборонном бюджете США, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что США распространили санкции по газопроводу «Северный поток — 2» на компании, которые предоставляют услуги судам, занимающимся укладкой газопровода. В частности, речь идет о предоставлении услуг и мощностей, а также финансировании для модернизации или установки оборудования на этих судах. Согласно документу, на прекращение подобной деятельности компаниям дается 30 дней начиная с 20 октября.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что 23 июля сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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