Стилист назвала модные тренды этой зимы

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Стилист Анна Болдырева рассказала, какие вещи будут модными в этом сезоне. Отмечаются, что в тренде останутся дутые пуховики, пальто прямого кроя и стеганые куртки.

Специалист уточнила, что не советует носить тонкие приталенные пуховики, которые уже устарели. Также стоит обратить внимание на длину: верхняя одежда должна быть ниже колена.

Эксперт объяснила, что низким девушкам не нужно носить слишком длинные пуховики. Высокие представительницы слабого пола могут позволить себе длину до середины икры.

Стилист не рекомендовала использовать натуральный мех. Стоит отдать предпочтения искусственным альтернативам или рассмотреть вариант шубы из овчины и альпака.

Она также посоветовала носить утепленное прямое пальто без вытачек. Оно не должно быть приталенным или обтягивать фигуру. Зимой также будет актуален рубашечный крой. Утепленные рубашки-пальто на зимний период подойдут для жителей южных широт страны.

По мнению эксперта, пуховики из натуральной и искусственной кожи стали частью базового гардероба. Подобную верхнюю одежду можно приобрести в масс-маркете и люксовом сегменте.

Актуальными цветами в этом сезоне, по мнению Болдыревой, являются синие и светло-сиреневые оттенки. Также в тренде бежево-коричневая гамма, передает Пятый канал.

Стилист не советует покупать вещи неоновых цветов, потому что их трудно сочетать с базовыми вещами и они мало кому идут.

Ранее историк моды Александр Васильев назвал новый тренд осеннего сезона. Своим экспертным мнением он поделился в эфире программы «Модный приговор».

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