Тихановская объяснила, почему не рассказывает детям правду об отце

Фото: youtube.com

Глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью журналистке Ирине Шихман объяснила, почему не рассказывает своим детям правду об отце, который сидит в тюрьме.

В семьи Тихановских двое детей: сыну 10 лет, дочери — пять. Она говорит им, что отец Сергей Тихановский находится в командировке.

— Я говорю, что папа в командировке. Старший сын знает, я думаю, что знает. Моя сказка про командировку ему не катит. У них уже есть доступ к соцсетям, он знает, что происходит, и сам успокаивает и подбадривает сестру, — отметила собеседница.

Тихановская не уверена, понимает ли старший сын ее роль в политической ситуации в Белоруссии, они не обсуждали это.

— Пятилетняя дочь все равно ничего не поймет. Рассказывать, что папа в тюрьме, тоже не стоит. Это ее детство, это не ее проблемы. Скоро у нее день рождения, папа «подарит» подарок — не без этого, — отметила Тихановская.

Она заявила, что у нее нежные дети, и она не хочет их травмировать. Если они спросят о чем-то, то она им скажет.

Видео опубликовано на YouTube.

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