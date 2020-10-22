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«Он у меня красавчик!»: Тихановская объяснила, чем ее покорил муж
Фото: youtube.com / BBC News - Русская служба

«Он у меня красавчик!»: Тихановская объяснила, чем ее покорил муж

Виктория Федотова

Общество

Глава оппозиции Светлана Тихановская в интервью Ирине Шихман объяснила, чем ее покорил муж Сергей.

— Ну он же у меня красавчик. Это раз. Он очень самоуверенный, наглый. Я вынуждена была быть «за мужем», так жизнь сложилась. Он был, как говорится, добытчик в семье. Он много работал, много ездил, я одна практически детей воспитывала, — заявила Тихановская.

Она вспоминала, что Сергей не мог находиться долго без нее и детей. Даже если надолго уезжал, они часто созванивались. Он очень любит детей, отметила Тихановская.

— Все рисуют картинку счастливой жизни, что папа вечером приходит с работы, все счастливы. А мы были счастливы, когда он приезжал на выходные. У него была своя продакшен-студия, потом начал заниматься блогом, — отметила собеседница.

Видео опубликовано на YouTube.

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