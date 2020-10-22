Москвичи смогут поучаствовать в Большом этнографическом диктанте онлайн

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Москвичи смогут поучаствовать в Большом этнографическом диктанте в онлайн-формате. Об этом в четверг, 22 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей.

Акция пройдет с 3 по 8 ноября. Задания опубликуют на официальном сайте проекта. На выполнение Большого этнографического диктанта будет дано 45 минут. Он состоит из 30 вопросов. Максимальная сумма баллов — 100.

По завершении диктанта каждый участник получит сертификат со своим результатом. Акция пройдет уже в пятый раз, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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