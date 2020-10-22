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Глава Одинцовского городского округа рассказал о готовности коммунальщиков к зиме
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Глава Одинцовского городского округа рассказал о готовности коммунальщиков к зиме

Оксана Васильева

Общество

Глава Одинцовского городского округа Московской области Андрей Иванов сообщил, что уборку внутриквартальных проездов, тротуаров, площадей и детских игровых площадок в округе в осенне-зимний период будут осуществлять 211 единиц крупной коммунальной уборочной техники и 90 единиц малой техники, а суммарно в уборочных работах будет задействовано более 900 человек. Об этом пишет «Радио 1».

— На данный момент с Роспотребнадзором согласованы места складирования снега и заготовлено 57 процентов противогололедных материалов от общей потребности. Несмотря на то что погода у нас все еще теплая, вместе с коммунальными службами основательно готовимся к непростому зимнему сезону, — сказал Иванов.

Ранее Nation News сообщило, что в Санкт-Петербурге на уборку первого снега вышло 567 единиц техники и 1182 дворника. Также в городе на Неве в преддверии зимы начали подготовку к отключению фонтанов.

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Подмосковьекоммунальные службыпохолодание и снег
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