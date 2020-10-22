Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Столичный Роспотребнадзор приостановил личный прием граждан из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 22 октября, сообщили на сайте Роспотребнадзора Москвы.

Жители столицы могут оставить письменные обращения в боксе для приема входящей корреспонденции. Также они имеют возможность отправить электронные сообщения после заполнения специальной формы, которая размещена на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве в разделе «Обращения граждан».

Москвичам напомнили, что получение санитарно-эпидемиологических заключений в электронном виде осуществляется через единый ресурс Роспотребнадзора.

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