Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Столичный Роспотребнадзор приостановил личный прием граждан
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Столичный Роспотребнадзор приостановил личный прием граждан

Кирилл Николаев

Город

Столичный Роспотребнадзор приостановил личный прием граждан из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 22 октября, сообщили на сайте Роспотребнадзора Москвы.

Жители столицы могут оставить письменные обращения в боксе для приема входящей корреспонденции. Также они имеют возможность отправить электронные сообщения после заполнения специальной формы, которая размещена на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве в разделе «Обращения граждан».

Москвичам напомнили, что получение санитарно-эпидемиологических заключений в электронном виде осуществляется через единый ресурс Роспотребнадзора.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Нарушение мер профилактики COVID-19 выявили в столичном бизнес-центре

Роспотребнадзорприем москвичейМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Сможет ли Америка купить Армению

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Москва поддержит инвесторов

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

К чему нас обязывает новая форма вежливости

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Пицца, суши и шашлык: не все блюда закажешь на дом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Маска, я тебя ненавижу

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Климат любви не помеха

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Самая сексуальная мужская профессия

Все мнения
О проекте