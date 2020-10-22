Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мэтью МакКонахи рассказал о пережитом в детстве насилии
Мэттью Макконахи / Фото: instagram.com/officiallymcconaughey

Мэтью МакКонахи рассказал о пережитом в детстве насилии

Оксана Васильева

Общество

В недавно вышедших мемуарах «Greenlights» актер Мэттью МакКонахи рассказал о том, что несколько раз в жизни подвергался сексуальному насилию.

Как пишет «360», в своих мемуарах 50-летний актер рассказывает о разных событиях своей жизни, которые заставляли его двигаться вперед или наоборот, тормозили его развитие, используя сравнение с красным или зеленым сигналами светофора.

В начале книги актер рассказывает о своем первом опыте близости — он пишет, что это произошло без его согласия.

— Я был уверен, что попаду в ад, — пишет МакКонахи в мемуарах.

В последние годы резко увеличилось количество судебных исков о сексуальном насилии в бойскаутских организациях, католических школах и даже спортивных секциях, пишет «Царьград». Это связано с тем, что были отменены сроки давности по подобным преступлениям, соответсвенно и количество дел возросло.

Как пишут «Невские новости», Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный допустил ввод в России химической кастрации для осужденных за педофилию.

Читайте также: «Меня таскали по психушкам»: дочь Успенской рассказала об отношениях с родителями

кинокнига с мемуараминасилие
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Не виноватая я!» и прочая ефремовщина

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Сможет ли Америка купить Армению

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Москва поддержит инвесторов

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

К чему нас обязывает новая форма вежливости

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Пицца, суши и шашлык: не все блюда закажешь на дом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Маска, я тебя ненавижу

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Климат любви не помеха

Все мнения
О проекте