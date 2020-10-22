Мэтью МакКонахи рассказал о пережитом в детстве насилии

Мэттью Макконахи / Фото: instagram.com/officiallymcconaughey

В недавно вышедших мемуарах «Greenlights» актер Мэттью МакКонахи рассказал о том, что несколько раз в жизни подвергался сексуальному насилию.

Как пишет «360», в своих мемуарах 50-летний актер рассказывает о разных событиях своей жизни, которые заставляли его двигаться вперед или наоборот, тормозили его развитие, используя сравнение с красным или зеленым сигналами светофора.

В начале книги актер рассказывает о своем первом опыте близости — он пишет, что это произошло без его согласия.

— Я был уверен, что попаду в ад, — пишет МакКонахи в мемуарах.

В последние годы резко увеличилось количество судебных исков о сексуальном насилии в бойскаутских организациях, католических школах и даже спортивных секциях, пишет «Царьград». Это связано с тем, что были отменены сроки давности по подобным преступлениям, соответсвенно и количество дел возросло.

Как пишут «Невские новости», Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный допустил ввод в России химической кастрации для осужденных за педофилию.

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