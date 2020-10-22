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Юрист прокомментировал проверки косметики Самойловой
Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Юрист прокомментировал проверки косметики Самойловой

Оксана Васильева

Общество

Блогер Оксана Самойлова, супруга рэпера Джигана, начала продавать линейку своей косметики. Однако внимательные пользователи Сети заметили сходство состава продуктов Самойловой с составами популярных недорогих косметических продуктов. Самойлова позиционировала состав своей косметики как уникальную разработку «Сколкова» — теперь ее проверят ФАС и Роспотребнадзор, пишет «360».

Впервые товары из категории «косметика» эксперты Роскачества тестировали в марте 2020 года, пишет портал «Экономика сегодня». Тогда под прицелом внимания специалистов оказалась губная помада. В ходе исследования специалисты не обнаружили связи между ценой и качеством данного продукта.

Юрист Роман Лалаян рассказал «360», что к нему обратились несколько покупательниц косметики, которые заметили идентичный состав средств с более дешевыми аналогами. Не только состав косметики не уникален — рекламная кампания Самойловой почти в точности повторяет рекламу американки Кайли Дженнер. При этом стоимость российской косметики, утверждает Лалаян, сильно завышена даже с учетом курса доллара.

В рекламе косметики Самойловой упор делается на уникальный компонент Recelline, который должен сотворить чудеса с кожей. Но этот же компонент используется в косметике популярной марки косметики сегмента масс-маркет.

Лалаян рассказал, что Recelline в принципе не является российской разработкой, а патент на него был куплен у чешских технологов.

Самойлова и Джиган — друзья рэпера Тимати. Как писали «Невские новости», недавно пару видели на дне рождения сына Тимати Ратмира.

Читайте также: «Этого мальчика я у кого-то взяла»: Самойлова показала первую фотосессию с сыном

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