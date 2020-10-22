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Путин рассказал о назначении поправок к Конституции
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин рассказал о назначении поправок к Конституции

Кирилл Николаев

Внутренняя политика

Поправки к Конституции Российской Федерации направлены на развитие страны и укрепление суверенитета России. Об этом в четверг, 22 октября, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».

Стенограмма выступления российского лидера приводится на официальном сайте Кремля.

Путин добавил, что изменения в Конституции также направлены на создание фундаментальной конституционной базы для развития экономики и социальной сферы.

— И я рассчитываю на то, что это все будет работать, — отметил президент РФ.

Ранее Владимир Путин заявил, что не стоит забывать про другие ядерные страны, говоря о безопасности и подключении Китая к договору о ДСНВ (Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений — прим. «ВМ»).

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