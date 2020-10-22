Путин признался, что не прочитал про себя ни одной книги

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин рассказал, что никогда не думает о своей роли в истории. Таким образом он ответил на вопрос одного из участников заседания дискуссионного клуба «Валдай». Глава государства принял участие в мероприятии по видеосвязи в четверг, 22 октября.

— Пускай об этом думают те люди, для которых это интересно, а я ни одной книжки про себя не прочитал, — пояснил президент.

Он отметил, что просто работает и изо дня в день решает текущие задачи.

Видео: Telegram-канал «RT на русском»

Ранее Путин рассказал об изменениях в мире со времен послевоенного устройства.

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