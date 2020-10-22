Иммунолог: тележка в супермаркете защитит от коронавируса

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Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как правильно вести себя в супермаркете, чтобы избежать заражения коронавирусом, пишут «Невские новости».

По словам специалиста, в очередях люди стоят слишком близко друг к другу. Чтобы избежать столпотворения и соблюсти дистанцию, необходимо поставить перед собой тележку, чтобы создать ограждение. Безусловно, не стоит забывать также о ношении масок и перчаток в общественных местах. Недавно портал «360» опубликовал репортаж о том, как соблюдаются меры безопасности в подмосковных торговых центрах.

Ранее «Царьград» писал о том, что профессор, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн предостерег россиян от самостоятельного приема препаратов от COVID-19. В рамках эфира Федерального агентства новостей, где обсуждали перспективы удаленной учебы школьников, Альтштейн предостерег зрителей от самостоятельного назначения себе лекарств. Он отметил, что лекарство, убивающее вирус, еще не изобрели — сейчас врачи назначают пациентам лекарства, которые уменьшают показатель свертываемости крови, иммунный ответ, поддерживают работу сердечно-сосудистой системы, оказывают иное действие. Альтштейн сказал, что рекламируемые препараты от коронавируса еще недостаточно исследованы и уж тем более не подходят для самостоятельного назначения.

Подобные лекарства уже продаются в аптеках, но нет достоверных данных, что они действительно помогают от коронавирусной инфекции, пишет«Экономика сегодня».

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